2020-03-20T15:44:27+03:00
Общество

В Сургуте прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу

Участники обсудили меры по профилактике инфекции на территорию Югры
Есен Абилькенов
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Наталья Комарова призвала югорчан к солидаронсти. Фото: официальный сайт правительства ЮгрыНаталья Комарова призвала югорчан к солидаронсти. Фото: официальный сайт правительства Югры
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Готовность муниципалитетов Югры к недопущению распространения новой коронавирусной инфекции обсудили участники выездного заседания регионального оперативного штаба, которое состоялось в Сургуте. Губернатор Наталья Комарова напомнила о введении в округе режима повышенной готовности, который подразумевает меры по предотвращению распространения коронавируса.

– Это вынужденное решение, оно может меняться в зависимости от изменения ситуации. В нем предусмотрены меры, которые в значительной степени ограничивают людей, бизнес, жизнедеятельность в целом. Прошу граждан извинить нас за это и отнестись с пониманием. Мир столкнулся с новой пандемией, которая распространяется очень быстро. Поэтому необходимо неукоснительно выполнять все требования. В том числе такие как мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, отказ от участия в массовых мероприятиях. Все это жизненная необходимость. Прошу вас, уважаемые югорчане, проявить солидарность, – призвала земляков Наталья Комарова.

Также участники заседания обсудили положение дел в учреждениях торговли, объем запасов товаров первой необходимости, уровень цен и другие аспекты обеспечения граждан продуктами, предметами гигиены и так далее. Как отметил замгубернатора Николай Милькис

Добавим, что в ближайшие дни заседания оперативного штаба пройдут в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, где также будет обсуждаться готовность прилегающих территорий к недопущению завоза и распространения коронавирусу.

По всем вопросам о ситуации с коронавирусом, профилактике и действии режима повышенной готовности жители Югры могут узнавать по телефонам горячей линии «Стопкоронавирус» 8-800-2000-112, Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, на сайте стопкоронавирус.рф, а также на телеграм-канале оперативного штаба Югры https://t.me/ugra_official.

ИСТОЧНИК KP.RU

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