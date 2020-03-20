20 Март 2020 2020-03-20T15:23:29+03:00

Волонтеры из Нефтеюганска подготовились к встрече Дня борьбы с туберкулезом. Фото «Центра медицинской профилактики Югры».

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В Нефтеюганске прошла встреча, приуроченная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта. Подробности мероприятия стали известны от представителей «Центра медицинской профилактики Югры».

Отметим, что специалисты рассказали волонтерами ученикам из профильных – медицинских классов, как происходит заражение, кто является источником инфекции, как проявляется туберкулез, что делать, если вы заболели и какие существуют меры защиты.

- Туберкулез – серьезное заболевание и только врач может назначить необходимое лечение, указать правильную дозировку и продолжительность приема лекарств, пояснила фельдшер «Центра медпрофилактики» Оксана Михеева.

Кроме того, инструктор по гигиеническому воспитанию Людмила Музолевская рассказала историю дня «Белой ромашки». Также она провела мастер-класс по изготовлению ромашек из бумаги и познакомила учащихся с рекомендациями по профилактике туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU