2020-03-20T16:21:24+03:00
Общество

Увлекательный квест состоится в Сургутском районе

Главный приз - туристическая путевка по России
Руслан Савинов
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Увлекательный квест состоится в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.Увлекательный квест состоится в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.
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Объявлен запуск квеста «Туристскими тропами Сургутского района». По информации администрации муниципалитета, в 2020 году квест будет посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Чтобы стать участником квеста нужно зарегистрироваться. Подать заявку необходимо с 17 марта по 15 мая 2020 года. Сроки прохождения квеста: с 15 апреля по 31 мая 2020 года.

Добавим, что победителей и призеров квеста ждут:

- Новые локации, творческие задания и незабываемые впечатления и призы. Главный приз – туристическая путевка по России, - сообщили организаторы.

Более подробная информация размещена на сайте администрации Сургутского района в разделе «Туризм» и на сайте информационного центра «РУСС» во вкладке «Квест». Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3462) 529-041.

ИСТОЧНИК KP.RU

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