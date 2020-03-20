Увлекательный квест состоится в Сургутском районе
Объявлен запуск квеста «Туристскими тропами Сургутского района». По информации администрации муниципалитета, в 2020 году квест будет посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Чтобы стать участником квеста нужно зарегистрироваться. Подать заявку необходимо с 17 марта по 15 мая 2020 года. Сроки прохождения квеста: с 15 апреля по 31 мая 2020 года.
Добавим, что победителей и призеров квеста ждут:
- Новые локации, творческие задания и незабываемые впечатления и призы. Главный приз – туристическая путевка по России, - сообщили организаторы.
Более подробная информация размещена на сайте администрации Сургутского района в разделе «Туризм» и на сайте информационного центра «РУСС» во вкладке «Квест». Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3462) 529-041.
ИСТОЧНИК KP.RU