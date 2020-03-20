Полицейский пес Жак нашел на даче под Нижневартовском наркосбытчика
Полицейские задержали 40-летнего вартовчанина прямо на месте преступления. По информации УМВД ХМАО, патруль заприметил подозрительный автомобиль, который внезапно скрылся в неизвестном направлении.
Искать неизвестного вызвали полицейского пса Жака. Он обследовал жилой массив на одном из дачных участков. Вскоре в постройке обнаружил мужчину.
- При себе гражданин имел пакетики с наркотиками. Ухищрения подозреваемого никак не повлияли на нюх пса. Несмотря на закрытые двери, он нашел горожанина. В автомобиле вартовчанина дополнительно были обнаружены пять пакетиков с порошком, - рассказали полицейские.
Экспертиза установила, что вещество является наркотиком общей массой около 4 грамм. Задержанный ранее уже судим за подобные нарушения закона, в данный момент безработный.
Возбуждено уголовное дело: подозреваемого арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU