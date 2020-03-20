2020-03-20T15:12:07+03:00
Происшествия

Полицейский пес Жак нашел на даче под Нижневартовском наркосбытчика

Изъято более четырех грамм запрещенных веществ
Руслан Савинов
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Полицейский пес Жак нашел на даче под Нижневартовском наркосбытчика. Фото УМВД ХМАО.Полицейский пес Жак нашел на даче под Нижневартовском наркосбытчика. Фото УМВД ХМАО.
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Полицейские задержали 40-летнего вартовчанина прямо на месте преступления. По информации УМВД ХМАО, патруль заприметил подозрительный автомобиль, который внезапно скрылся в неизвестном направлении.

Искать неизвестного вызвали полицейского пса Жака. Он обследовал жилой массив на одном из дачных участков. Вскоре в постройке обнаружил мужчину.

- При себе гражданин имел пакетики с наркотиками. Ухищрения подозреваемого никак не повлияли на нюх пса. Несмотря на закрытые двери, он нашел горожанина. В автомобиле вартовчанина дополнительно были обнаружены пять пакетиков с порошком, - рассказали полицейские.

Экспертиза установила, что вещество является наркотиком общей массой около 4 грамм. Задержанный ранее уже судим за подобные нарушения закона, в данный момент безработный.

Возбуждено уголовное дело: подозреваемого арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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