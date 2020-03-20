20 Март 2020 2020-03-20T14:41:11+03:00

Восемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-Мансийске Фото: pixabay.com

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции в Ханты-Мансийске на улице Зырянова накануне, 19 марта, задержали подозрительный «Вольво». О том, что было внутри автомобиля, стало известно от пресс-службы УМВД ХМАО.

- В кузове находились коробки с креплеными алкогольными напитками, скрытые за рулонами минваты. В ходе досмотра автомобиля и склада было изъято более 8 000 немаркированных бутылок водки и коньяка, - рассказали стражи порядка.

Уже известно, что ущерб от незаконной предпринимательской деятельности составил более двух миллионов рублей. Происхождение товара 54-летний предприниматель пояснить не смог.

Также немаркированный алкоголь полицейские изъяли в магазинах, принадлежащих этому коммерсанту.

Возбуждено уголовное дело. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/767712" frameborder="0"></iframe> Крупная партия в большегрузе.

ИСТОЧНИК KP.RU