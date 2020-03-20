2020-03-20T14:41:11+03:00
Происшествия

Восемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-Мансийске

Предприниматель не смог пояснить их происхождение
Руслан Савинов
Поделиться:
Восемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-МансийскеВосемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-МансийскеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции в Ханты-Мансийске на улице Зырянова накануне, 19 марта, задержали подозрительный «Вольво». О том, что было внутри автомобиля, стало известно от пресс-службы УМВД ХМАО.

- В кузове находились коробки с креплеными алкогольными напитками, скрытые за рулонами минваты. В ходе досмотра автомобиля и склада было изъято более 8 000 немаркированных бутылок водки и коньяка, - рассказали стражи порядка.

Уже известно, что ущерб от незаконной предпринимательской деятельности составил более двух миллионов рублей. Происхождение товара 54-летний предприниматель пояснить не смог.

Также немаркированный алкоголь полицейские изъяли в магазинах, принадлежащих этому коммерсанту.

Возбуждено уголовное дело. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Крупная партия в большегрузе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Увлекательный квест состоится в Сургутском районе
В Сургуте прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу
В Югре действует режим повышенной готовности
Волонтеры из Нефтеюганска подготовились к встрече Дня борьбы с туберкулезом
Полицейский пес Жак нашел на даче под Нижневартовском наркосбытчика
Восемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-Мансийске
Госавтоинспекторы вместе с отцами юных югорчан проверили дороги региона
Под Нефтеюганском девочка погибла под колесами поезда
«Хотел попробовать впервые»: у жителя Советского района изъяли 3 грамма наркотиков
Временно изменилась работа спортивных объектов Югры
У чиновников администрации Сургута проверяют температуру
У жителя Нетфеюганского района вероломно украли курицу и кролика
Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено
Дома сургутян оснастят двумя тысячами умных счетчиков электроэнергии
Грант губернатора Югры получат 80 югорских НКО
Югорчанин покурил в самолете и получил штраф
В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность ледовых переправ
Красноярца осудили за сбыт крупной партии наркотиков в Югре