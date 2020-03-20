Восемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-Мансийске
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции в Ханты-Мансийске на улице Зырянова накануне, 19 марта, задержали подозрительный «Вольво». О том, что было внутри автомобиля, стало известно от пресс-службы УМВД ХМАО.
- В кузове находились коробки с креплеными алкогольными напитками, скрытые за рулонами минваты. В ходе досмотра автомобиля и склада было изъято более 8 000 немаркированных бутылок водки и коньяка, - рассказали стражи порядка.
Уже известно, что ущерб от незаконной предпринимательской деятельности составил более двух миллионов рублей. Происхождение товара 54-летний предприниматель пояснить не смог.
Также немаркированный алкоголь полицейские изъяли в магазинах, принадлежащих этому коммерсанту.
Возбуждено уголовное дело. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый под подпиской о невыезде.
Крупная партия в большегрузе.
ИСТОЧНИК KP.RU