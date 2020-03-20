Госавтоинспекторы вместе с отцами юных югорчан проверили дороги региона

20 Март 2020 2020-03-20T14:28:11+03:00

Снежные валы у пешеходных переходов могут стать причиной аварии

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Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий по причине недостатков зимнего содержания улиц и дорог сотрудники ГИБДД вместе с членами совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе провели патрулирования. Подробности стали известны от пресс-службы окружной Госавтоинспекции.

Патрули прошли вблизи школ, в местах массового пребывания детей, в том числе жилых зонах. Искали снежные валы в районах пешеходных переходов и на примыканиях, которые ограничивают треугольник видимости.

Серия мероприятий прошла в городах: Лангепас, Нягань, Югорск, Белоярском, Кондинском и Сургутском районах.

Кроме того, инициативные отцы напоминали школьникам о жизненно важной необходимости соблюдения ПДД и вручили световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU