20 Март 2020 2020-03-20T13:18:45+03:00

Девочка погибла под колесами поезда в ХМАО. Фото: Савинов Руслан.

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В районе поселка Юганская Обь в Ханты-Мансийском автономном округе 19 марта около 12:40 погибла под колесами поезда 11-летняя девочка. Об этом стало известно от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, подросток находилась рядом с железнодорожными путями станции Тангинский Свердловской железной дороги. При приближении грузового поезда она по своей воле шагнула в колею.

- Машинист применил экстренное торможение, но трагедию предотвратить не удалось. От полученных травм девочка погибла, - сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры.

В данный момент для выяснения причин произошедшего устанавливается круг общения несовершеннолетней. Опрашивают преподавателей школы, где она училась, и одноклассников. Изучаются условия ее проживания. Ход проверки находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU