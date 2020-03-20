«Хотел попробовать впервые»: у жителя Советского района изъяли 3 грамма наркотиков
Оперативники Советского района задержали 30-летннго местного жителя по подозрению в обороте запрещенных веществ. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.
- При досмотре у мужчины изъят сверток. Загадочный предмет был обмотан изоляционной лентой. Внутри находилось вещество светлого цвета. Эксперты в лаборатории установили, что это «мефедрон» массой почти три грамма. Это крупный размер, - пояснили стражи порядка.
Подозреваемый признал, что наркотическое средство он купил впервые через распространителей в интернете. Деньги за нелегальный товар он перевел через терминал оплаты на предоставленный продавцом счет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU