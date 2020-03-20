Временно изменилась работа спортивных объектов Югры

20 Март 2020 2020-03-20T12:25:01+03:00

Ограничения уже вступили в силу

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С 18 марта в ХМАО наступил режим повышенной готовности для снижения риска возможного распространения коронавируса. Это утверждено постановлением губернатора Югры.

По данным «ЮграМегаСпорт», меры предосторожности приняты на объектах: Ледовый дворец спорта, Центр зимних видов спорта имени Филипенко, КРК «Арена Югра», Открытый стадион «Югра-Атлетикс», Центр развития теннисного спорта, ГЛК «Хвойный урман», а также в гостинице «Олимпийская».

Известно, что до особого распоряжения закрываются все тренажерные залы «ЮграМегаСпорт»: в Центре развития теннисного спорта, «Югра-Атлетикс», Ледовом дворце спорта и гостинице «Олимпийская».

- Одномоментное пребывание в аквапарке посетителей ограничено до 30 человек. Это же правило коснулось и массового катания на коньках в Ледовом дворце спорта, - сообщили специалисты.

Сообщается, что принимаемые меры необходимы для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией и сохранения югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU