Временно изменилась работа спортивных объектов Югры
С 18 марта в ХМАО наступил режим повышенной готовности для снижения риска возможного распространения коронавируса. Это утверждено постановлением губернатора Югры.
По данным «ЮграМегаСпорт», меры предосторожности приняты на объектах: Ледовый дворец спорта, Центр зимних видов спорта имени Филипенко, КРК «Арена Югра», Открытый стадион «Югра-Атлетикс», Центр развития теннисного спорта, ГЛК «Хвойный урман», а также в гостинице «Олимпийская».
Известно, что до особого распоряжения закрываются все тренажерные залы «ЮграМегаСпорт»: в Центре развития теннисного спорта, «Югра-Атлетикс», Ледовом дворце спорта и гостинице «Олимпийская».
- Одномоментное пребывание в аквапарке посетителей ограничено до 30 человек. Это же правило коснулось и массового катания на коньках в Ледовом дворце спорта, - сообщили специалисты.
Сообщается, что принимаемые меры необходимы для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией и сохранения югорчан.
ИСТОЧНИК KP.RU