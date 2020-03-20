У жителя Нетфеюганского района вероломно украли курицу и кролика

20 Март 2020 2020-03-20T11:40:36+03:00

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В ХМАО накануне, 19 марта, случилось 78 преступлений. По данным УМВД Югры уже раскрыто 35 нарушений закона, из них: разбой, вымогательство, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, десять краж и два мошенничества.

Так, в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района в полицию обратился 37-летний мужчина:

- Он заявил, что неизвестный снял замок и входную дверь с курятника во дворе дома по улице Криворожская и проник внутрь. Оттуда воришка похитил курицу и кролика. По данному факту возбуждено уголовное дело, - пояснили полицейские.

Тем временем в Пыть-Яхе установили 47-летнюю подозреваемую, которая на рабочем месте в магазине воспользовалась специальным ключом для аннуляции кассовых чеков при продаже товаров. Благодаря этому она похитила 3736 рублей. Выяснилось, что ранее аналогичным способом она дважды совершала хищения на общую сумму более 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, женщина под подпиской о невыезде.

Также известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыто семь ранее зарегистрированных преступлений и выявлено более пяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU