2020-03-20T10:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено

Событие состоится в июне 2021 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено. Фото с сайта форума.Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено. Фото с сайта форума.
Изменить размер текста:

XII Международный IT-Форум при участии стран БРИКС и ШОС, который был запланирован на 16-17 июня, перенесли на июнь 2021 года. Информация об этом появилась на официальных ресурсах мероприятия.

Это решение принял оргкомитет IT-Форума в связи с итогами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса на территории РФ и межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, - пояснили в оргкомитете мероприятия.

Подчеркивается, что перенос форума связан с целью защиты здоровья участников и организаторов от коронавирусной инфекции. Напомним, что ключевой темой международного форума станет использование технологий искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено
Дома сургутян оснастят двумя тысячами умных счетчиков электроэнергии
Грант губернатора Югры получат 80 югорских НКО
Югорчанин покурил в самолете и получил штраф
В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность ледовых переправ
Красноярца осудили за сбыт крупной партии наркотиков в Югре
Шестилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Есенина в Сургуте
В Югре подтвержден первый случай заражения коронавирусом у сургутянки
Комитет культуры и туризма Сургута возглавил Антон Акулов
Спортсмены ССУЗов Югры определили сильнейших
Лучших педагогов назвали в Югре
Погода в Югре 20 марта: мокрый снег, гололед и метель
Вход в ТРЦ Югры могут ограничить из-за коронавируса
Лучших автомехаников УрФО выявили в Сургуте
На двух югорских дорогах появились камеры автоматической фотовидеофиксации
У молодого человека в Нягани в кармане куртки нашли восемь грамм гашиша
Власти Сургута назвали главные итоги работы в 2019 году
Мегионцы выберут пространство для благоустройства
Водитель «КАМАЗа», по вине которого погибли двое, пойдет под суд
Молодой человек пропал без вести в Сургутском районе
Югра и Германия нашли новые направления сотрудничества
Волонтеров для помощи пожилым на случай карантина ищут в Югре
В Югре мужчина напал на девушку и восемь часов держал ее в заложниках
Полиция задержала урайца с граммом «соли»
У Нижневартовска появится собственный гимн
Губернатор ХМАО оценила потребность Сургута в детских садах