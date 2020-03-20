Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено

20 Март 2020 2020-03-20T10:45:49+03:00

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XII Международный IT-Форум при участии стран БРИКС и ШОС, который был запланирован на 16-17 июня, перенесли на июнь 2021 года. Информация об этом появилась на официальных ресурсах мероприятия.

Это решение принял оргкомитет IT-Форума в связи с итогами заседания оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса на территории РФ и межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, - пояснили в оргкомитете мероприятия.

Подчеркивается, что перенос форума связан с целью защиты здоровья участников и организаторов от коронавирусной инфекции. Напомним, что ключевой темой международного форума станет использование технологий искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU