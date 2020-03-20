2020-03-20T10:21:32+03:00
Общество

Дома сургутян оснастят двумя тысячами умных счетчиков электроэнергии

Это произойдет к концу 2020 года
Руслан Савинов
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Дома сургутян оснастят двумя тысячами умных счетчиков электроэнергииДома сургутян оснастят двумя тысячами умных счетчиков электроэнергииФото: pixabay.com
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Самые современные приборы учета электроэнергии с дистанционной передачей данных появятся в многоквартирных жилых домах и дачных кооперативах Сургута. Об этом сообщила пресс-служба «Сургутских городских электрических сетей».

- В этом году специалисты оснастят около тысячи индивидуальных приборов учета в дачных кооперативах города и 760 общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах, - пояснили в «СГЭС».

В Сургуте новую систему «АСКУЭ» внедряют с 2014 года. Уже введено в эксплуатацию 5,5 тысяч индивидуальных и общедомовых приборов.

- Внедрение системы «АСКУЭ» позволило значительно сократить количество аварийных отключений и существенно улучшить качество подачи электроэнергии потребителям, - рассказал заместитель гендиректора «СГЭС» Сергей Ковин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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