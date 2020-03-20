2020-03-20T10:26:12+03:00
Общество

Грант губернатора Югры получат 80 югорских НКО

Деньги пойдут на 91 проект
Руслан Савинов
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Грант губернатора достанется 80 НКО ЮгрыГрант губернатора достанется 80 НКО ЮгрыФото: pixabay.com
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Стали известны победители конкурса гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества. По информации правительства ХМАО, накануне, 9 марта, прошло заседание координационного совета.

В список вошли 80 лучших социально ориентированных НКО. В результате 91 проект получит гранты главы региона на сумму более 60 миллионов рублей.

- Лидерами по числу победителей стали Ханты-Мансийск – 19 грантов на сумму свыше 20 миллионов рублей, Сургут – 18 грантов на 11 миллионов рублей, Нягань – 10 грантов на сумму 4,7 миллиона, - огласили итоги на координационном совете.

Самые популярные направления первого конкурса: охрана здоровья, продвижение ЗОЖ, физкультуры и спорта, наука, образование и просвещение, культура и искусство.

С перечнем победителей можно будет ознакомиться на сайте гранта 25 марта.

- Выбирать победителей становится все сложнее, – поделился гендиректор центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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