Югорчанин покурил в самолете и получил штраф
В Международном аэропорту Сургута имени Фармана Салманова накануне, 19 марта, привлекли к административной ответственности авиапассажира, подымившего в туалете. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Известно, что к транспортным полицейским в сургутском аэропорту поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету рейса «Москва - Сургут» требуется наряд полиции.
Вскоре на месте полицейские установили 25-летнего жителя Когалыма. Он нарушил правила поведения на борту воздушного судна, покурил в туалетной комнате и по этой причине сработали датчики задымления.
- Правонарушителя доставили в дежурную часть. Там в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ, - добавили стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU