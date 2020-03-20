2020-03-20T09:55:00+03:00
Общество

Югорчанин покурил в самолете и получил штраф

«Нервничал, потому и курил»
Руслан Савинов
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Югорчанин покурил в самолете и получил штраф. Фото: Савинов Руслан.Югорчанин покурил в самолете и получил штраф. Фото: Савинов Руслан.
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В Международном аэропорту Сургута имени Фармана Салманова накануне, 19 марта, привлекли к административной ответственности авиапассажира, подымившего в туалете. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Известно, что к транспортным полицейским в сургутском аэропорту поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету рейса «Москва - Сургут» требуется наряд полиции.

Вскоре на месте полицейские установили 25-летнего жителя Когалыма. Он нарушил правила поведения на борту воздушного судна, покурил в туалетной комнате и по этой причине сработали датчики задымления.

- Правонарушителя доставили в дежурную часть. Там в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ, - добавили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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