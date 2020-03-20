2020-03-20T09:42:17+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность ледовых переправ

Весна идет – весне дорогу!
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность ледовых переправ. Фото МЧС ХМАО.В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность ледовых переправ. Фото МЧС ХМАО.
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На 13 ледовых переправах межмуниципального значения в Ханты-Мансийском районе снижена грузоподъемность до 5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, что пятью тоннами также уже ограничена грузоподъемность переправ в Нижневартовском и Кондинском районах.

- К сегодняшнему дню в ХМАО для движения транспорта открыта 81 ледовая переправа: 55 из них межмуниципального значения, - рассказали в югорском МЧС.

Добавим, что специалисты по безопасности круглосуточно ведут мониторинг обстановки и профилактическую работу среди населения о правилах поведения на водных объектах.

Кроме того, югорчан призывают не рисковать безопасностью и не выезжать на лед вне официальных ледовых переправ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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