2020-03-20T09:35:43+03:00
Происшествия

Красноярца осудили за сбыт крупной партии наркотиков в Югре

У мужчины изъяли более 212 грамм «синтетики»
Руслан Савинов
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Красноярца осудили за сбыт крупной партии наркотиков в Югре. Фото: Савинов Руслан.Красноярца осудили за сбыт крупной партии наркотиков в Югре. Фото: Савинов Руслан.
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Городской суд Нягани вынес приговор в отношении 33 - летнего жителя Красноярска. По данным региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в интернете группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Судом установлено, что красноярец приехал в Нягань специально для распространения запрещенных веществ. В феврале и марте 2019 года сбытчик через интернет продавал наркозависимым жителям города «синетику». Свои «посылочки» он размещал в тайниках-закладках, пока его не задержали полицейские.

В общей сложности у обвиняемого изъяли наркотиков общей массой более 212 грамм.

Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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