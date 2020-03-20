20 Март 2020 2020-03-20T09:01:20+03:00

Шестилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Есенина в Сургуте. Фото: Савинов Руслан.

Жизни ребенка к настоящему моменту ничего не угрожает

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На территории ХМАО за минувшие сутки четыре человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. По сообщению пресс-службы ГИБДД Югры, один из пострадавших – несовершеннолетний пассажир.

Так, в Сургуте на улице Есенина в 17:00 43-летняя женщина за рулем «Сузуки», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории, в нарушение требований дорожного знака «Движение направо», совершила поворот налево.

В итоге она допустила столкновение с «Лексусом», за рулем которого был 33-летний мужчина. Оба водителя и шестилетний мальчик - пассажир «Сузуки» получили травмы.

Также известно, что на территории Югры сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 136 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU