2020-03-20T10:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре подтвержден первый случай заражения коронавирусом у сургутянки

Опасности для ее (и вашего) здоровья нет
Руслан Савинов
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Зараженная коронавирусом сургутянка вернулась из ИталииЗараженная коронавирусом сургутянка вернулась из ИталииФото: pixabay.com
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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у жительницы Югры. Заявление об этом прозвучало на брифинге регионального Роспотребнадзора.

Известно, что пациентка вернулась из Италии. Шесть дней она провела в самоизоляции. Затем ее госпитализировали в бокс инфекционного отделения окружной клинической больницы Сургута. Сейчас состояние югорчанки стабильное.

- Женщина проявила высокую ответственность и добросовестно исполнила обязанность по самоизоляции, - заявила руководитель Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.

Добавим, что в Сургут зараженная женщина летела в маске. Все, с кем она контактировала, находятся под наблюдением.

- Легкие признаки ОРВИ в виде кашля, температура тела в норме. Состояние пациентки удовлетворительное. Опасности для ее здоровья нет, - заявил директор департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин.

- На данный час, к большому сожалению, подтвердился негативный диагноз у одной гражданки. Я разговаривала с ней по телефону. Обследована она в соответствии со стандартами и методическими рекомендациями. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления и будем скрупулезно выполнять все рекомендации, - написала в своем «Инстаграме» глава региона Наталья Комарова.

Эксперты напомнили о необходимости профилактики коронавируса. Для этого почаще мойте руки водой с двукратным намыливанием, а также используйте дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в аэропортах и других видах транспорта:

- Избегайте прикосновений рта, носа или глаз немытыми руками. При появлении любых признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызывайте врача, - дали рекомендации югорские медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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