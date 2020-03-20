Комитет культуры и туризма Сургута возглавил Антон Акулов

20 Март 2020 2020-03-20T07:21:59+03:00

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Официально подтвердилась информация, что комитет культуры и туризма администрации Сургута возглавил Антон Акулов. Об этом сообщила пресс-служба админстрации города.

- На должность председателя комитета культуры и туризма назначен Антон Акулов, который ранее возглавлял историко-культурный центр «Старый Сургут», - заявили в администрации Сургута.

Отметим что свою трудовую деятельность Антон Александрович начал в 2005 году в должности заведующего сектором духовного наследия ИКЦ «Старый Сургут». С 2006 года он перешел на должность заместителя директора по организационной работе. В 2008 году он занял пост директора историко-культурного центра.

- С первого дня сразу погрузился в работу. Вместе с коллективом мы нацелены на плодотворную работу и готовы к реализации новых проектов, - сообщил о своих планах Антон Акулов.

ИСТОЧНИК KP.RU