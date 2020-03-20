Лучших педагогов назвали в Югре

20 Март 2020 2020-03-20T06:58:36+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям окружного конкурса «Педагог года», который завершился в Пыть-Яхе. Подробнее об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что конкурс «Педагог года» проводится уже 25 лет. В 2020 году участником соревнования стал 81 специалист.

- У нас состоялась номинация «Педагогический дебют». О ее включении в состав конкурса мы договорились с молодыми педагогами в прошлом году. Мы надеемся на вас, верим в вас больше, чем в самих себя, – сказала Наталья Комарова.

Номинация «Руководитель года» досталась директору школы №8 Нефтеюганска Елене Рубцовой.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU