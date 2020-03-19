19 Март 2020 2020-03-19T17:33:03+03:00

Вход в ТРЦ Югры могут ограничить из-за коронавируса Фото: pixabay.com

Лимит: не более 50 посетителей

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В региональном оперативном штабе Югры по предупреждению завоза коронавируса обсудили состояние дел в торговых объектах региона в ходе выездного заседания в Сургуте, которое провела губернатор Наталья Комарова.

- По итогам оперативного мониторинга, наиболее востребованы бакалейные товары, консервация, средства гигиены и дезинфекции, в основном товары низкой ценовой категории, - заявил замгубернатора Югры Николай Милькис. По его словам ежедневно проводится мониторинг средних розничных цен по 47 наименованиям товаров.

Эксперты подчеркнули, что кризисные явления в розничной торговле не наблюдаются. Торговые объекты работают в штатном режиме. Цены на товары первой необходимости не изменились. Таким образом, ситуация в регионе в сфере торговли стабильная.

По словам замгубернатора Всеволода Кольцова, необходимо ввести ограничения на пропуск определенного числа людей в ТРЦ. Идею поддержал мэр города Сургута Вадим Шувалов.

Предполагается пропускать не более полусотни человек одновременно. Предложение находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU