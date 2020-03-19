Лучших автомехаников УрФО выявили в Сургуте

19 Март 2020 2020-03-19T15:32:27+03:00

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В ХМАО состоялся федеральный этап конкурса профмастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший автомеханик».

По данным правительства Югры, в Сургуте собрались 22 автомеханика из Свердловской, Тюменской областей, Ямала и Югры. Конкурс проводился по двум группам участников: работники предприятий транспорта организаций производственной сферы и сферы услуг. Вторая группа обучающиеся организаций среднего профобразования, в том числе очной формы.

- В финале были как теоретические, так и практические задания - работа с двигателем, коробкой переключения передач, электрикой, топливной системой, выполнение теоретических заданий и слесарные работы, - рассказали организаторы конкурса.

Отметим, победу среди студентов одержал Иван Лавришин из Сургутского политехническего колледжа. Лучшим среди сотрудников предприятий стал Максим Захарчук из Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU