2020-03-19T15:19:21+03:00
Общество

На двух югорских дорогах появились камеры автоматической фотовидеофиксации

В скором времени подобное новшество ждет и федеральную трассу
Руслан Савинов
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На двух югорских дорогах появились камеры автоматической фотовидеофиксации. Фото ГИБДД ХМАО.На двух югорских дорогах появились камеры автоматической фотовидеофиксации. Фото ГИБДД ХМАО.
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На дорогах Югры появились камеры автоматической фотовидеофиксации, которые снимают нарушения скорости движения транспорта на протяжении определенных участков. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

К настоящему моменту такие камеры установлены на дорогах «Подъезд к городу Сургут» и «Сургут – Нижневартовск». Известно, что в дальнейшем планируется развивать практику, в том числе и на федеральной трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Напомним, согласно ст.12.9 КоАП РФ превышение разрешенной скорости на 20-40 км/ч, зафиксированные автоматическими комплексами фиксации нарушений, наказывается штрафом в размере 500 рублей. А вот если скорость выше 80 км/ч, штрафом в 5000 рублей.

Кстати, на штрафы предусмотрена 50% скидка в случае оплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако на повторные нарушения она не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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