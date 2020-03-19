У молодого человека в Нягани в кармане куртки нашли восемь грамм гашиша
Полицейские Нягани в ходе отработки оперативной информации накануне, 18 марта, задержали 22-летнего молодого человека, которого заподозрили во владении запрещенными веществами.
По данным пресс-службы УМВД Югры, при личном досмотре у задержанного в кармане обнаружили прессованное вещество нежно зеленого цвета.
- Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое вещество оказалось гашишем. Общая масса восемь грамм, - пояснили полицейские.
Парень рассказал, что найденный наркотик он купил для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU