19 Март 2020 2020-03-19T14:45:13+03:00

У молодого человека в Нягани в кармане куртки нашли восемь грамм гашиша. Фото: Савинов Руслан.

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы

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Полицейские Нягани в ходе отработки оперативной информации накануне, 18 марта, задержали 22-летнего молодого человека, которого заподозрили во владении запрещенными веществами.

По данным пресс-службы УМВД Югры, при личном досмотре у задержанного в кармане обнаружили прессованное вещество нежно зеленого цвета.

- Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое вещество оказалось гашишем. Общая масса восемь грамм, - пояснили полицейские.

Парень рассказал, что найденный наркотик он купил для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU