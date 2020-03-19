19 Март 2020 2020-03-19T14:35:49+03:00

Власти Сургута назвали главные итоги работы в 2019 году. Фото правительства региона.

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Сургута Вадимом Шуваловым и председателем городской думы Надеждой Краснояровой. Речь шла об итогах социально-экономического развития города в 2019 году.

Среди всей повестки можно выделить главные итоги, преобразившие города и жизнь сургутян.

Было упомянуто, что Сургут занял третье место в регионе по благоприятным условиям инвестиционного климата: рост вложений в основной капитал – 43 млрд рублей. Увеличилась активность малого и среднего предпринимательства.

Большие надежды оправдал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: более 1,5 млрд рублей – это рекордная сумма – направили на улучшение дорожной инфраструктуры. Отремонтировано 370 тыс. кв. метров дорог.

За год введено 159 тыс. кв. метров жилья. В новые квартиры переселили 334 семьи. Введены в эксплуатацию школа-детский сад и детский сад на 600 мест. Приобретено 13 новых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU