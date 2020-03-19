Власти Сургута назвали главные итоги работы в 2019 году
Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Сургута Вадимом Шуваловым и председателем городской думы Надеждой Краснояровой. Речь шла об итогах социально-экономического развития города в 2019 году.
Среди всей повестки можно выделить главные итоги, преобразившие города и жизнь сургутян.
Было упомянуто, что Сургут занял третье место в регионе по благоприятным условиям инвестиционного климата: рост вложений в основной капитал – 43 млрд рублей. Увеличилась активность малого и среднего предпринимательства.
Большие надежды оправдал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: более 1,5 млрд рублей – это рекордная сумма – направили на улучшение дорожной инфраструктуры. Отремонтировано 370 тыс. кв. метров дорог.
За год введено 159 тыс. кв. метров жилья. В новые квартиры переселили 334 семьи. Введены в эксплуатацию школа-детский сад и детский сад на 600 мест. Приобретено 13 новых автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU