Мегионцы выберут пространство для благоустройства

19 Март 2020 2020-03-19T14:25:37+03:00

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В 2021 году Мегион примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщило Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

В связи с участием в конкурсе мегоинцам предлагают внести свои предложения по определению общественных городских территорий и их благоустройству.

- Планируется, что именно горожане определят то место в городе, которое необходимо преобразить, - пояснили в администрации Мегиона.

Известно, что в отношении территории, которая наберет наибольшее количество голосов жителей, будет разработан проект благоустройства.

Добавим, что предложения принимаются до 29 марта 2020 года на адрес электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU