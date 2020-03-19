Мегионцы выберут пространство для благоустройства
В 2021 году Мегион примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщило Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
В связи с участием в конкурсе мегоинцам предлагают внести свои предложения по определению общественных городских территорий и их благоустройству.
- Планируется, что именно горожане определят то место в городе, которое необходимо преобразить, - пояснили в администрации Мегиона.
Известно, что в отношении территории, которая наберет наибольшее количество голосов жителей, будет разработан проект благоустройства.
Добавим, что предложения принимаются до 29 марта 2020 года на адрес электронной почты.
ИСТОЧНИК KP.RU