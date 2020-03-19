19 Март 2020 2020-03-19T14:09:10+03:00

Водитель «КАМАЗа», по вине которого погибли двое, пойдет под суд

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Правоохранители Урая утвердили обвинение в отношении 49-летнего местного жителя. По статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, тяжкий вред здоровью человека». Подробности стали известны от пресс-службы прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в сентябре 2019 года обвиняемый за рулем «КАМАЗ 5320», при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся по встречке мотоциклу «Хонда СВ-1».

В результате произошло столкновение транспортных средств. От полученных телесных повреждений водитель мотоцикла скончался на месте аварии, а несовершеннолетний пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в городской суд Урая для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управления транспортом на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU