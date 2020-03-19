Молодой человек пропал без вести в Сургутском районе
Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту исчезновения Диярова Адиса Газинуровича, который родился 24 февраля 1991. Приметы и описание пропавшего сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
Установлено, что Дияров - уроженц города Баймак в Башкории. Он проживал в Сургуте. С 18 декабря 2019 года молодой человек не выходит на связь. Местонахождение не установлено.
Приметы мужчины: на вид 27-28 лет, рост 175-180 см, средней полноты; лицо прямоугольное, среднеазиатский тип лица, волосы прямые темные, короткая стрижка, глаза карие. Он был одет: желтая шапка-ушанка, светлый пуховик, оранжевые ботинки Columbia.
Среди особых примет: татуировка на плече правой руки в виде мифологической девушки, а также шрам от операции на правой ключице.
- При наличии сведений в возможном местонахождении Диярова просим сообщить по круглосуточным телефонам: 89505027452, 8-967-300-81-31, - уточнили в СУ СК Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU