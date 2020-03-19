19 Март 2020 2020-03-19T13:49:15+03:00

Молодой человек пропал без вести в Сургутском районе

Диярова Адиса не могут найти с 18 декабря 2019 года

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Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту исчезновения Диярова Адиса Газинуровича, который родился 24 февраля 1991. Приметы и описание пропавшего сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Установлено, что Дияров - уроженц города Баймак в Башкории. Он проживал в Сургуте. С 18 декабря 2019 года молодой человек не выходит на связь. Местонахождение не установлено.

Приметы мужчины: на вид 27-28 лет, рост 175-180 см, средней полноты; лицо прямоугольное, среднеазиатский тип лица, волосы прямые темные, короткая стрижка, глаза карие. Он был одет: желтая шапка-ушанка, светлый пуховик, оранжевые ботинки Columbia.

Среди особых примет: татуировка на плече правой руки в виде мифологической девушки, а также шрам от операции на правой ключице.

- При наличии сведений в возможном местонахождении Диярова просим сообщить по круглосуточным телефонам: 89505027452, 8-967-300-81-31, - уточнили в СУ СК Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU