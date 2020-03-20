2020-03-20T05:04:01+03:00
Общество

Погода в Югре 20 марта: мокрый снег, гололед и метель

Температура днем не опустится ниже нуля градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 20 марта: мокрый снег, гололед и метель. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 20 марта: мокрый снег, гололед и метель. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 20 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, метель на дорогах образуется гололед. Ветер переменный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег и гололед. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +3 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

На Руси этот день называли «Павел Капельник». По погоде отмечали: пасмурная погода к ночи предвещала заморозки на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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