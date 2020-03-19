2020-03-19T12:59:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтеров для помощи пожилым на случай карантина ищут в Югре

Старшему поколению требуется опора в будничных вопросах
Руслан Савинов
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Волонтеров для помощи пожилым на случай карантина ищут в ЮгреВолонтеров для помощи пожилым на случай карантина ищут в ЮгреФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийский автономный округ открывает регистрацию для добровольцев, которые будут оказывать помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Подробнее об этом сообщили представители «Центра развития добровольчества Югры».

- Вместо паники поделимся добром c нуждающимися людьми, - точно заметили кураторы волонтеров.

Известно, что волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств. Добровольцы смогут оказывать помощь в быту пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу.

- Вместе мы справимся со всеми трудностями!, - подвели итог организаторы волонтерской миссии.

Для предварительной регистрации в ряды волонтеров можно перейти по ссылке на раздел сайта «Добровольцы России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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