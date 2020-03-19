Волонтеров для помощи пожилым на случай карантина ищут в Югре
Ханты-Мансийский автономный округ открывает регистрацию для добровольцев, которые будут оказывать помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Подробнее об этом сообщили представители «Центра развития добровольчества Югры».
- Вместо паники поделимся добром c нуждающимися людьми, - точно заметили кураторы волонтеров.
Известно, что волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств. Добровольцы смогут оказывать помощь в быту пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу.
- Вместе мы справимся со всеми трудностями!, - подвели итог организаторы волонтерской миссии.
Для предварительной регистрации в ряды волонтеров можно перейти по ссылке на раздел сайта «Добровольцы России».
ИСТОЧНИК KP.RU
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