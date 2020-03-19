2020-03-19T13:38:20+03:00
Происшествия

За 200 рублей юганский разбойник получил 8,5 лет особого режима

За мужчиной тянется шлейф подобных нарушений закона
Руслан Савинов
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Нефтеюганец напал на девушку ради 200 рублей. Фото: Руслан Савинов.Нефтеюганец напал на девушку ради 200 рублей. Фото: Руслан Савинов.
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Нефтеюганский районный суд Югры вынесен приговор в отношении 34 – летнего местного жителя. По данным прокуратуры ХМАО, его признали виновным по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия». Кроме того, суд установил, что виновный, ранее неоднократно судимый за подобные преступления.

- Мужчина увидел на улице незнакомую девушку и начал преследовать, чтобы похитить имущество. Когда потерпевшая подошла к двери квартиры, подсудимый с ножом проник внутрь, где потребовал от женщины передать ему деньги, - пояснили стражи порядка.

Известно, что после того, как девушка отдала 200 рублей, преступник держал ее в квартире более восьми часов. Затем он ушел и взял ключи от жилища. Спустя сутки злоумышленник вернулся в жилище девушки. Однако там на этот раз его ждали полицейские.

Суд назначил виновному восемь с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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