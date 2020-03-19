Полиция задержала урайца с граммом «соли»

19 Март 2020 2020-03-19T12:13:10+03:00

Полиция задержала урайца с почти граммом «соли» Фото: pixabay.com

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Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Урае дала свои плоды. Полицейским поступило сообщение о том, что на улице города идет человек, вызывающий подозрение своим поведением.

В одном из микрорайонов города 45-летний подозреваемый был задержан стражами порядка.

- Мужчине предложили сдать добровольно запрещенные предметы, наркотические средства или психотропные вещества. Он отказался, сославшись на их отсутствие. При доставлении подозреваемого в отдел полиции, при личном досмотре у мужчины был обнаружен сверток с неизвестным веществом массой 0,78 грамма, - рассказали полицейские.

Лабораторный анализ показал, что изъятое – наркотическое вещество N-метилэфедрон или так называемая «соль».

Как пояснил мужчина, наркотики он купил для личного употребления и специально для этого снял квартиру.

Возбуждено уголовное дело по «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств». Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы. В данный момент он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU