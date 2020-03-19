У Нижневартовска появится собственный гимн

19 Март 2020 2020-03-19T11:48:04+03:00

После просмотра работ финалистов станет ясно, нужен ли городу еще один символ

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В Нижневартовске начали подготовку к проведению конкурса на создание гимна города. По данным администрации муниципалитета, с подобной инициативой выступил молодежный парламент при думе города.

- Изначально свое предложение начинающие политики озвучили депутатам. Мы идею поддержали. При этому - нужен ли гимн или нет - решать самим жителям. У нашего города уже есть два геральдических символа. Один - герб. В прошлом году, кстати, он отметил 20-летний юбилей. Второй - флаг. Сейчас пройдёт конкурс, посмотрим предложенные варианты гимна. Если, действительно, среди них окажется достойный, тогда уже будем принимать окончательное решение, - рассказал председатель думы Нижневартовска Максим Клец

- Будущий гимн предлагается выбрать на конкурсной основе. А это значит, что каждый желающий сможет попробовать свои силы. Не исключено, что благодаря этому конкурсу у нас может появиться много хороших песен о молодежи Нижневартовска, - поделился председатель молодежного парламента при думе города Тарас Чиканцев.

К началу апреля будет готово положение о конкурсе на выбор гимна. Затем стартует и сам конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU