У Нижневартовска появится собственный гимн
В Нижневартовске начали подготовку к проведению конкурса на создание гимна города. По данным администрации муниципалитета, с подобной инициативой выступил молодежный парламент при думе города.
- Изначально свое предложение начинающие политики озвучили депутатам. Мы идею поддержали. При этому - нужен ли гимн или нет - решать самим жителям. У нашего города уже есть два геральдических символа. Один - герб. В прошлом году, кстати, он отметил 20-летний юбилей. Второй - флаг. Сейчас пройдёт конкурс, посмотрим предложенные варианты гимна. Если, действительно, среди них окажется достойный, тогда уже будем принимать окончательное решение, - рассказал председатель думы Нижневартовска Максим Клец
- Будущий гимн предлагается выбрать на конкурсной основе. А это значит, что каждый желающий сможет попробовать свои силы. Не исключено, что благодаря этому конкурсу у нас может появиться много хороших песен о молодежи Нижневартовска, - поделился председатель молодежного парламента при думе города Тарас Чиканцев.
К началу апреля будет готово положение о конкурсе на выбор гимна. Затем стартует и сам конкурс.
ИСТОЧНИК KP.RU