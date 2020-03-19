Губернатор ХМАО оценила потребность Сургута в детских садах

19 Март 2020 2020-03-19T11:34:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Сургута Вадим Шувалов и спикер гордумы Надежда Красноярова отчитались перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой об итогах работы за 2019 год. По данным правительства Югры, рабочая встреча состоялась в ходе визита главы региона в муниципалитет.

- При всей высокой обеспеченности горожан местами в детских садах мы получаем обращения людей, связанные с их неудовлетворенностью распределением путевок в образовательные организации. Это довольно распространенное явление в Сургуте. При этом люди поставили довольно высокую оценку состоянию дошкольного образования в городе – сказала Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, что часто жители Сургута спрашивали, для чего нужно предъявлять квитанцию об оплате услуги дошкольного образования.

- Программное обеспечение дает ответ на этот простой вопрос. Необходимо сводить к минимуму количество различных бумажек, – заявила глава региона.

Вадим Шувалов доложил, что в 2019 году в Сургуте ввели два детсада. Власти сейчас работают над пересмотром использования уже имеющихся площадей для обеспечения детей от 1,5 до 3 лет. А вот юные горожане от 3 до 7 лет местами в детсадах обеспечены на 100 %.

- Работы здесь ведутся в полном соответствии с графиком. Кроме того, мы в ближайшие годы построим еще десять таких учреждений, – отметил Вадим Шувалов.

- В свое время Сургут допустил очень низкий уровень обеспеченности местами в детсадах и школах. В этой связи принимаемые решения по мобилизации ресурсов, включая региональные, направлены на то, чтобы Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск восполнили эти пробелы. Нужно понимать, что на это работает весь округ. Поэтому планирование и управление должны быть выстроены таким образом, чтобы своевременно закрывать каждый вопрос, – дала поручение губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU