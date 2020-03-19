Названа главная проблема Сургутского района

19 Март 2020 2020-03-19T11:19:30+03:00

Нет, это не растаявший снег

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в Сургуте провела рабочую встречу с главой Сургутского района Андреем Трубецким и председателем местной думы Анатолием Сименяком. Итоги встречи стали известны от пресс-службы правительства региона.

Одной из обсуждаемых тем стала главная проблема района: большое количество непригодного и аварийного жилья. К настоящему моменту непригодного для проживания жилфонда в муниципалитете насчитывается 470 тысяч кв. м., аварийного – 230 тысяч кв. м.

- Благодаря поддержке окружных властей, в 2019 году мы приобрели 620 квартир для улучшения жилищных условий семей. В строй введено 57 тысяч кв. м нового капитального жилья, – доложил глава муниципалитета.

- Необходимо максимально эффективно использовать бюджетный рубль и в кратчайшие сроки выполнить целый ряд задач по переселению граждан из аварийного жилья, созданию условий для жилищного строительства, – поручила Наталья Комарова.

Глава муниципалитета обратил внимание на то, что в течение последних трех лет одним из основных направлений финансирования стал ремонт объектов социально-культурной сферы. На эти цели в 2019 году было направлено 148 миллионов рублей. Эти средства позволили произвести семь капитальных и 56 текущих ремонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU