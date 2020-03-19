Сургутянка украла детскую одежду из торгового зала

19 Март 2020 2020-03-19T10:58:22+03:00

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В ХМАО накануне, 18 марта, случилось 63 преступления. По данным УМВД Югры уже раскрыто 31 нарушение закона, из них: четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, восемь краж и два мошенничества.

Так, в Нижневартовске неизвестный разбил окно «ВАЗ-2112» и похитил из салона автомагнитолу стоимостью шесть тысяч рублей, а также 1700 рублей наличными. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем 39-летняя сургутянка в торговом зале магазина на улице Нефтеюганское шоссе украла детскую одежду стоимостью около 8500 рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая под подпиской о невыезде.

Также известно, что в ХМАО за минувшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений и выявлено более пяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU