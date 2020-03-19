2020-03-19T10:04:38+03:00
Происшествия

Серийного поджигателя из Нефтеюганска отдадут под суд

Обвиняемый ждет судебного заседания в изоляторе
Руслан Савинов
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Серийного поджигателя из Нефтеюганска отдадут под судСерийного поджигателя из Нефтеюганска отдадут под судФото: pixabay.com
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Следователи Нефтеюганского района предъявили обвинение подозреваемому в серии поджогов жилых домов. Подробности дела стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

Напомним, что с февраля по сентябрь 2019 года в Пойковском была совершена серия поджогов домов. От огня полностью уничтожены два жилых дома, в которых находилось 48 и 16 квартир соответственно. Еще пять домов выгорели частично и к настоящему моменту восстановлены.

- По уголовным делам были признаны потерпевшими в общей сложности 310 человек. Ущерб от действий злоумышленника составил более 21 миллиона рублей. Еще почти на 300 миллионов ущерб мог быть причинен, если бы не слаженные действия оперативных служб, - рассказали полицейские.

Следователи установили причастность ранее судимого за имущественные преступления злоумышленника к 13 возгораниям. Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», все они были объединены в одно производство.

Материалы дела направлены в суд. Тем временем злоумышленник ожидает суда в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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