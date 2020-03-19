2020-03-19T09:34:19+03:00
Общество

Сумму на оплату горячего питания школьников увеличат в Югре

Изменения вступят в силу с 1 сентября
Руслан Савинов
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Сумму на оплату горячего питания школьников увеличат в Югре. Фото: Савинов Руслан.Сумму на оплату горячего питания школьников увеличат в Югре. Фото: Савинов Руслан.
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Цена горячего завтрака в школах региона с 1 сентября 2020 года вырастет на 20 рублей и составит сто рублей. Об этом стало известно от пресс-службы региональной думы.

- Организацию школьного питания югорчане недавно обсудили с губернатором в ходе онлайн-конференции. Прежде всего, в Югре было уделено внимание поручениям президента России. В полном объеме во всех школах региона поручение будет реализовано с 1 сентября, - отметил депутат Думы Югры Сергей Великий.

Добавим, что сейчас департамент здравоохранения ХМАО готовит нормативно-правовую базу для обеспечения качественным горячим питанием детей с особыми потребностями. В в частности речь о школьниках, страдающих хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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