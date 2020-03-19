Задержан нефтеюганец, который избил мать и украл у нее деньги

19 Март 2020 2020-03-19T09:12:05+03:00

Задержан нефтеюганец, который избил и украл деньги у матери

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В шестом микрорайоне Нефтеюганска росгвардейцы задержали 41–летнего мужчину, который распивал алкоголь возле одного из домов.

По данным пресс-службы Росгвардии ХМАО, в этот же момент сотрудники отдела вневедомственной охраны, старший сержант Иван Аверин и сержант Антон Осиев, получили по радиоэфиру информацию о хищении денег у пенсионерки и ориентировку на подозреваемого.

Стражи порядка заметили, что по приметам задержанный похож на обидчика пожилой женщины.

- Сотрудники выяснили, что именно этот мужчина ударил свою мать и украл у нее 50 тысяч рублей. Злоумышленник передан в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное в размере 45 тысяч рублей изъято, - пояснили в Росгвардии Югры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальный срок наказания по данной статье - 12 лет и штраф. Окончательную меру наказания изберет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU