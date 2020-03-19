Задержан нефтеюганец, который избил мать и украл у нее деньги
В шестом микрорайоне Нефтеюганска росгвардейцы задержали 41–летнего мужчину, который распивал алкоголь возле одного из домов.
По данным пресс-службы Росгвардии ХМАО, в этот же момент сотрудники отдела вневедомственной охраны, старший сержант Иван Аверин и сержант Антон Осиев, получили по радиоэфиру информацию о хищении денег у пенсионерки и ориентировку на подозреваемого.
Стражи порядка заметили, что по приметам задержанный похож на обидчика пожилой женщины.
- Сотрудники выяснили, что именно этот мужчина ударил свою мать и украл у нее 50 тысяч рублей. Злоумышленник передан в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное в размере 45 тысяч рублей изъято, - пояснили в Росгвардии Югры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальный срок наказания по данной статье - 12 лет и штраф. Окончательную меру наказания изберет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU