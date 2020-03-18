2020-03-18T16:01:59+03:00
Общество

Вартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям города

Суд вынес свой вердикт
Руслан Савинов
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Вартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям городаВартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям городаФото: pixabay.com
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Городской суд Нижневартовска вынес обвинение в отношении 55-летнего местного жителя. По данным региональной прокуратуры, его признали виновным в совершении преступления по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Суд установил, что мужчина был подвергнут административному наказанию за незаконную розничную продажу алкоголя. Однако он вновь, не имея необходимой лицензии и специального разрешения продал горячительные напитки покупателю. Это произошло в круглосуточном торговом павильоне в Нижневартовске.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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