2020-03-18T15:45:13+03:00
Общество

Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие

Никакой коронавирус не помешает гуляниям
Руслан Савинов
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Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие. Фото из группы мероприятия в соцсети "ВКонтакте".Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие. Фото из группы мероприятия в соцсети "ВКонтакте".
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На поляне около улицы Мелик-Карамова, 3 жители Сургута 22 марта отметят весеннее равноденствие. Информация о мероприятии появилась на официальной странице праздника в социальной сети «ВКонтакте».

От организаторов стало известно, что событие объединит в себе традиции праздников аграрного и астрономического цикла: Весеннее Новолетие, Славянская Масленица, Комоедица и Сороки.

- Весенние хороводы, народные игры, молодецкие забавы, углехождение, древнеславянские обряды, за которыми сургутяне могут не только наблюдать, но и участвовать в них. Солнечный конь принесет удачу всем гостям и участникам праздника. Главное действо праздника приветствие весны, кликанье жаворонков и сжигание чучела зимы, - рассказали организаторы о программе мероприятия.

Добавим, что на празднике приветствуется народная одежда. Гостей ждут с материалами для изготовления чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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