Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города
Мэр Сургута Вадим Шувалов собрал сегодня, 17 марта, представителей торговых сетей города на рабочую встречу. Как отметили в пресс-службе администрации Сургута, одним из вопросов встречи стало качество уборки снега.
Из-за резких перепадов температуры в некоторых районах города образовался гололед. От сургутян в соцсетях поступают обращения о несвоевременной уборке и вывозу снега с территорий вблизи ТЦ.
Вадим Шувалов обратился к руководству крупных сетевых магазинов с просьбой оперативнее осуществлять уборку территорий и не допускать образования наледи, которая грозит травмами для горожан.
- Вчера я провел встречу с представителями УК, так как поступает большое количество жалоб от сургутян. Это касается и территорий вблизи магазинов и гипермаркетов. Так это продолжаться не может, – резко заметил Вадим Шувалов.
Известно, что качество выполненных работ проверит контрольное управление. За нарушение своевременной уборки торговые сети могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU