Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города

18 Март 2020 2020-03-18T15:33:53+03:00

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Мэр Сургута Вадим Шувалов собрал сегодня, 17 марта, представителей торговых сетей города на рабочую встречу. Как отметили в пресс-службе администрации Сургута, одним из вопросов встречи стало качество уборки снега.

Из-за резких перепадов температуры в некоторых районах города образовался гололед. От сургутян в соцсетях поступают обращения о несвоевременной уборке и вывозу снега с территорий вблизи ТЦ.

Вадим Шувалов обратился к руководству крупных сетевых магазинов с просьбой оперативнее осуществлять уборку территорий и не допускать образования наледи, которая грозит травмами для горожан.

- Вчера я провел встречу с представителями УК, так как поступает большое количество жалоб от сургутян. Это касается и территорий вблизи магазинов и гипермаркетов. Так это продолжаться не может, – резко заметил Вадим Шувалов.

Известно, что качество выполненных работ проверит контрольное управление. За нарушение своевременной уборки торговые сети могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU