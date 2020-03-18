2020-03-18T15:33:53+03:00
Общество

Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города

Наледь у магазинов опасна травмами
Руслан Савинов
Поделиться:
Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города. Фото: Савинов Руслан.Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Мэр Сургута Вадим Шувалов собрал сегодня, 17 марта, представителей торговых сетей города на рабочую встречу. Как отметили в пресс-службе администрации Сургута, одним из вопросов встречи стало качество уборки снега.

Из-за резких перепадов температуры в некоторых районах города образовался гололед. От сургутян в соцсетях поступают обращения о несвоевременной уборке и вывозу снега с территорий вблизи ТЦ.

Вадим Шувалов обратился к руководству крупных сетевых магазинов с просьбой оперативнее осуществлять уборку территорий и не допускать образования наледи, которая грозит травмами для горожан.

- Вчера я провел встречу с представителями УК, так как поступает большое количество жалоб от сургутян. Это касается и территорий вблизи магазинов и гипермаркетов. Так это продолжаться не может, – резко заметил Вадим Шувалов.

Известно, что качество выполненных работ проверит контрольное управление. За нарушение своевременной уборки торговые сети могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям города
Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие
Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города
Эксперты расскажут югорчанам, как вернуть деньги за отмененные турпутевки
Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе
Торговое помещение вспыхнуло в Ханты-Мансийске
Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть
Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе
Мужчина вышел из дома в Сургутском районе и пропал
Жительница Нефтеюганска купила рыбу с «сюрпризом»
Власти ХМАО: Регион полностью готов к предотвращению появления коронавируса
В Сургут пришла настоящая весна
Невменяемый сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу
Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую
Ямочный ремонт дорог начался в Сургуте
Массовое ДТП произошло в Сургутском районе
Экоактивисты Сургута собрали полтонны отходов на переработку
Югра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогах
Мэр Сургута предложил начать изготовление в городе медицинских масок
Югорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в живот
Снежный флешмоб пройдет в Сургутском районе
Одиннадцать краж произошло в Югре за один день
Пенсионер сбил школьницу на проезжей части в Югорске
Активисты настаивают на скорейшем расселении аварийного дома в Сургуте
Образовательные учреждения Югры переходят на дистанционное обучение
В Сургуте пьяный водитель сбил людей на тротуаре
Погода в Югре 18 марта: небольшой снег, изморозь и гололед
Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявлений
Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»