Эксперты расскажут югорчанам, как вернуть деньги за отмененные турпутевки

18 Март 2020 2020-03-18T15:07:52+03:00

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Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире Управление Роспотребнадзора Югры с 18 марта открывает горячую линию по вопросам оказания туристических услуг, в том числе о порядке возврата денег за пакетные туры и за отдельные туристские услуги.

Как отметили в пресс-службе югорского Роспотребнадзора, на официальном сайте Ростуризма размещена информация об ограничительных мерах на въезд иностранцев. Также Ростуризм не рекомендует к посещению в связи с режимом угрозы завоза коронавируса ряд стран.

Там же размещена формация о порядке возврата денег за туристические путевки.

Добавим, что по вопросам оказания туруслуг югорчане могут проконсультироваться по телефонам: (3467) 36-00-03 добавочный 1600 - отдел защиты прав потребителей Управления), (3467) 36-30-88 - консультационный центр для потребителей Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU