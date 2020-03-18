2020-03-18T14:47:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе

Потенциальных пациентов будут ждать комфортные условия размещения
Руслан Савинов
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Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионеЮгорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе
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Один из санаториев региона «Юган» приготовили для комфортного размещения югорчан на случай выявления коронавирусной инфекции. Видео внутренней обстановки учреждения появилось в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе региона «Югра».

На видео видно, что временная зона обсервации оснащена всем необходимым: от оборудования до круглосуточной медицинской помощи, комфортных палат и четырехразового питания. Также предусмотрены индивидуальные средства личной гигиены и дезинфекции. Для сотрудников санатория выделены отдельные корпуса и комнаты для переодевания и обработки одежды.

Добавим, что на сегодня, 18 марта, лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе нет.

Что внутри обсерватора в «Югане».

ИСТОЧНИК KP.RU

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