Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе

18 Март 2020 2020-03-18T14:47:01+03:00

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Один из санаториев региона «Юган» приготовили для комфортного размещения югорчан на случай выявления коронавирусной инфекции. Видео внутренней обстановки учреждения появилось в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе региона «Югра».

На видео видно, что временная зона обсервации оснащена всем необходимым: от оборудования до круглосуточной медицинской помощи, комфортных палат и четырехразового питания. Также предусмотрены индивидуальные средства личной гигиены и дезинфекции. Для сотрудников санатория выделены отдельные корпуса и комнаты для переодевания и обработки одежды.

Добавим, что на сегодня, 18 марта, лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/767200" frameborder="0"></iframe> Что внутри обсерватора в «Югане».

ИСТОЧНИК KP.RU