Торговое помещение вспыхнуло в Ханты-Мансийске
Спасатели Ханты-Мансийска получили сообщение о возгорании в торговом помещении на улице Мира сегодня, в 9:02. О ходе тушения огня стало известно от пресс-службы регионального МЧС.
- В 9:07 пожар локализован, в 9:08 ликвидировано открытое горение, - сообщили спасатели.
Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы тринадцать человек личного состава и четыре единицы техники.
Добавим: пострадавших нет. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания.
- Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера, - порекомендовали югорчанам специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU