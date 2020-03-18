Торговое помещение вспыхнуло в Ханты-Мансийске

18 Март 2020 2020-03-18T14:26:48+03:00

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Спасатели Ханты-Мансийска получили сообщение о возгорании в торговом помещении на улице Мира сегодня, в 9:02. О ходе тушения огня стало известно от пресс-службы регионального МЧС.

- В 9:07 пожар локализован, в 9:08 ликвидировано открытое горение, - сообщили спасатели.

Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы тринадцать человек личного состава и четыре единицы техники.

Добавим: пострадавших нет. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

- Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера, - порекомендовали югорчанам специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU