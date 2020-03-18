18 Март 2020 2020-03-18T13:03:47+03:00

Мужчина вышел из дома в Сургутском районе и пропал. Фото СУ СК Югры.

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Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту исчезновения Костерина Евгения Геннадьевича, родившегося 1 июля 1965 года. Подробнее об этом сообщила пресс-служба СУ СК ХМАО.

- Установлено, что Костерин, проживающий по адресу: Сургутский район, Белый Яр, ул. Совхозная, 7, утром вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, - пояснили стражи порядка.

Среди примет: среднего телосложения; рост около 180 см; на вид 55 лет, славянский тип лица; короткая стрижка, залысины на лбу.

Мужчина был одет: темно-коричневая шапка ушанка, пуховик темно-серого цвета на замке с капюшоном, толстовка коричневого цвета, брюки серо-зеленого цвета.

Особые приметы: отсутствует зуб верхней челюсти, шрам от операции на животе слева.

Добавим, что при наличии сведений о возможном местонахождении Евгения югорчан просят сообщить о нем по круглосуточным телефонам: 89505027452, 8-967-300-81-31.

ИСТОЧНИК KP.RU