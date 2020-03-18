Мужчина вышел из дома в Сургутском районе и пропал
Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту исчезновения Костерина Евгения Геннадьевича, родившегося 1 июля 1965 года. Подробнее об этом сообщила пресс-служба СУ СК ХМАО.
- Установлено, что Костерин, проживающий по адресу: Сургутский район, Белый Яр, ул. Совхозная, 7, утром вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, - пояснили стражи порядка.
Среди примет: среднего телосложения; рост около 180 см; на вид 55 лет, славянский тип лица; короткая стрижка, залысины на лбу.
Мужчина был одет: темно-коричневая шапка ушанка, пуховик темно-серого цвета на замке с капюшоном, толстовка коричневого цвета, брюки серо-зеленого цвета.
Особые приметы: отсутствует зуб верхней челюсти, шрам от операции на животе слева.
Добавим, что при наличии сведений о возможном местонахождении Евгения югорчан просят сообщить о нем по круглосуточным телефонам: 89505027452, 8-967-300-81-31.
ИСТОЧНИК KP.RU