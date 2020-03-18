2020-03-18T12:35:00+03:00
Общество

Жительница Нефтеюганска купила рыбу с «сюрпризом»

Аппетит был напрочь испорчен
Руслан Савинов
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Жительница Нефтеюганска купила рыбу с сюрпризомЖительница Нефтеюганска купила рыбу с сюрпризом
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В одном из магазинов Нефтеюганска местная жительница купила картофельное пюре и рыбу. О том, что она обнаружила внутри, девушка написала в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», сопроводив свои слова фото-свидетельствами. На снимках четко видны паразиты, которыми кишит пищевой продукт.

- Здравствуйте, вчера покупала рыбу с картофельным пюре в «Рубине». Будьте внимательны!!! У них в рыбе глисты!, - написала женщина в паблике.

Женщина сообщила, что чувствует симптомы отравления:

- Сейчас в панике и с температурой, бледная и резко реагирую на звуки и запахи. Отравилась, - поделилась женщина.

Пользователи интернета отреагировали на размешенный пост достаточно необычно:

- Поэтому надо готовить дома, - написала одна из подписчиц паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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