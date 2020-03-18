Власти ХМАО: Регион полностью готов к предотвращению появления коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T12:06:13+03:00

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К настоящему моменту в ХМАО нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Эти данные прозвучали в ходе брифинга сегодня, 18 марта, в правительстве региона.

Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО с января отследили 230 человек в регионе: из них въехало из стран с высокой заболеваемостью 204 человека.

- За последние сутки перечень наблюдаемых увеличился на 57 человек. Снято с наблюдения 96 человек. Отработано шесть случаев, очень похожих на коронавирусную инфекцию. В пяти случаях зафиксированы заболевания, не связанные с ней. На сегодня наблюдается один очаг, - рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Югры Инна Кудрявцева.

- В Югре заболевших нет. Тем не менее, мы призываем всех тех, кто вернулся из-за рубежа, к двухнедельной самоизоляции дома, - сообщил директор депздрава Югры Алексей Добровольский. Он подчеркнул, что в медучреждениях региона есть достаточное количество «инфекционных» коек, которое может быть увеличено до двух тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU