Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую

18 Март 2020 2020-03-18T11:03:13+03:00

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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры в отношении местного жителя возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Данные об этом предоставила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Следствие установило, что рано утром 17 марта в одной из квартир дома на улице Дзержинского в Нижневартовске между 38-летним хозяином жилья и его гостьей возникла ссора.

- Мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками. От них пострадавшая скончалась.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. К настоящему моменту его заключили под стражу. Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU