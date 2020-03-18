Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую
Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры в отношении местного жителя возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Данные об этом предоставила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
Следствие установило, что рано утром 17 марта в одной из квартир дома на улице Дзержинского в Нижневартовске между 38-летним хозяином жилья и его гостьей возникла ссора.
- Мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками. От них пострадавшая скончалась.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. К настоящему моменту его заключили под стражу. Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU