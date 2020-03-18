2020-03-18T11:03:13+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую

Подозреваемого заключили под стражу
Руслан Савинов
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Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую. Фото: Савинов Руслан.Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую. Фото: Савинов Руслан.
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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры в отношении местного жителя возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Данные об этом предоставила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Следствие установило, что рано утром 17 марта в одной из квартир дома на улице Дзержинского в Нижневартовске между 38-летним хозяином жилья и его гостьей возникла ссора.

- Мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками. От них пострадавшая скончалась.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. К настоящему моменту его заключили под стражу. Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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