Ямочный ремонт дорог начался в Сургуте

18 Март 2020 2020-03-18T11:14:41+03:00

Ямы на дорогах Сургута залатают за пять миллионов рублей. Фото администрации города.

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Департамент городского хозяйства с 16 марта начал ремонт выбоин на дорогах Сургута методом литого асфальтобетона. Подробнее о технологии ремонта сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что эта технология позволяет выполнять работы при температуре воздуха минус десять градусов. Этим методом уже выполнены работы: на проспектах Мира, Пролетарском, улице Рационализаторов и Тюменском тракте.

- Перед выполнением работ специалисты производят обследование дорог. После этого определяются участки и дается задание подрядчикам на устранение выбоин, - сообщил начальник дорожно-транспортного управления Олег Черемисин.

В 2020 году из бюджета Сургута на ремонт ям на полторы тысячи квадратных метров дорог выделено более пяти миллионов 640 тысяч рублей.

- В выбоины засыпается смесь песка с цементом. Все это просушивается с помощью спецмашины. Она же заливает битум в высушенные ямы, после чего засыпается щебень и смесь разогревается до температуры 200-210 градусов, пояснил объяснил начальник участка дорожно-ремонтных работ Максим Кальтымов.

Добавим, что технология позволяет производить ремонт, не создавая серьезных помех движению автомобилей и держится такая смесь намного дольше асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU